В Забайкалье из-за засухи и гибели посевов ввели режим ЧС

ЧИТА, 9 августа. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации объявили в Забайкальском крае из-за засухи, которая привела к гибели посевов на юго-востоке региона. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба краевого правительства.

В конце июля - начале августа режим чрезвычайной ситуации из-за засухи ввели в четырех районах на юго-востоке Забайкальского края. По данным краевого Минсельхоза, жаркая и сухая погода уничтожила посевы зерновых культур, преимущественно пшеницы, на 28 тыс. га - это 15% от всей посевной площади в регионе. Ущерб превысил 180 млн рублей.

"Постановлением губернатора Забайкальского края с 9 августа введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с возникновением сложной обстановки в агропромышленном комплексе в результате атмосферной, почвенной засухи, повлекшей гибель посевов и сенокосных угодий", - говорится в сообщении.

Представители Минсельхоза РФ уже заявили, что готовы помочь региону. Региональное министерство должно до 12 августа собрать документы, необходимые для предоставления аграриям компенсации.

В 2016 году аграрии Забайкальского края также пострадали от почвенной засухи. Тогда гибель сельхозкультур была на площади 69,4 тыс. га, что составило 41% общей посевной площади яровых. Ущерб от недобора урожая составил 1,1 млрд рублей.