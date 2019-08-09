Уровень Амура у Хабаровска преодолел отметку в 5 м

ХАБАРОВСК, 9 августа. /ТАСС/. Уровень Амура у Хабаровска достиг 512 см, в городе подтоплено несколько дворов, а на близлежащих островах - более 900 дачных участков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Уровень у Хабаровска в 10:00 (03:00 мск) 9 августа 2019 года составил 512 см (неблагоприятной для города считается отметка в 450 см, опасной - в 600 см). За прошедшие сутки прирост составил 19 см. В течение ближайших двух суток он может подняться до отметок 525-535 см. В настоящий момент отмечаются единичные случаи подтопления приусадебных участков на улицах вдоль береговой линии Амура в краевом центре. Подтоплено четыре двора", - говорится в распространенном релизе.

На островной части Хабаровска вода зашла на территорию более 900 дачных участков. Некоторые из них ранее уже были заброшены и сейчас пустуют. Накануне сообщалось о 700 подтопленных участках.

Гребень амурского паводка в настоящее время находится у села Нагибово Еврейской автономной области. С его приближением к границам Хабаровского края постепенно повышаются уровни воды не только у города Хабаровска, но и у населенных пунктов ниже по течению. Так, оказались подтопленными по одному приусадебному участку в населенных пунктах Елабуга, Бычиха, Петропавловка Хабаровского района. Информация о подтоплении жилых домов не поступала.

Подход гребня паводка на Амуре к Хабаровску ожидается 12-14 августа. Спасатели и власти готовятся к подъему уровня воды до 650-700 см. При таких показателях в зону подтопления на территории края могут попасть 229 домов и около 4 тыс. домовладений в 34 населенных пунктах.