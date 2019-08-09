В Новой Зеландии полиция изъяла партию метамфетамина стоимостью более $93 млн

СИДНЕЙ, 9 августа. /ТАСС/. Более 200 кг метамфетамина изъяли сотрудники правоохранительных органов Новой Зеландии в ходе спецоперации в Окленде. Как сообщила в пятницу полиция страны в своем Twitter, приблизительная стоимость изъятых наркотиков составляет около $93 млн.

"Полиция изъяла более 200 кг метамфетамина во время проведения крупной спецоперации <...> по поимке членов зарубежной преступной организации, действующей в Новой Зеландии. В ходе обысков в одном из жилых комплексов в центре Окленда полицейские обнаружили шкаф, полный картонных коробок, в которых находились пластиковые контейнеры, наполненные наркотиками. Приблизительная стоимость изъятой партии - около 144 млн новозеландских долларов ($93,2 млн)", - указано в сообщении полиции.

Также сообщается, что в ходе операции были задержаны двое мужчин в возрасте 60 и 49 лет. Оба - граждане Великобритании. Мужчинам предъявлены обвинения в хранении наркотиков, ожидается, что они предстанут перед судом 27 августа и 4 сентября.