Краевой суд в Приморье оставил под арестом главу уголовного розыска краевого УМВД

ВЛАДИВОСТОК, 9 августа. /ТАСС/. Приморский краевой суд оставил без изменений решение районного суда об аресте начальника уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрея Миляева, сообщили ТАСС в пятницу суде.

Андрея Миляева арестовали 30 июля по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Такое решение принял Фрунзенский районный суд Владивостока. На решение была подана апелляционная жалоба.

"Апелляционная инстанция рассмотрела решение суда первой инстанции в отношении Миляева. Решение оставлено без изменений", - сказал представитель суда.

По версии следствия, Миляев, злоупотребляя должностными полномочиями, информировал своего знакомого частного предпринимателя, занимающемуся рубкой леса в Приморском крае, о запланированных правоохранительными органами проверках по выявлению правонарушений в данной сфере. В свою очередь предприниматель передал за период с 2018 по 2019 год Миляеву более 5 млн рублей в качестве его доли от дохода, полученного от переработки древесины.

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по материалам УФСБ России по Приморскому краю в отношении Миляева возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД, в связи с задержанием проводится служебная проверка. В ходе нее будут тщательно и объективно изучены обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.