Полиция ищет вора на территории Ачинского района, где произошли взрывы на военном складе

АЧИНСК /Красноярский край/, 9 августа. /ТАСС/. Полиция устанавливает местонахождение подозреваемого в совершении серии краж на территории Ачинского района (Красноярский край), где на одном из военных складов произошло возгорание и серия взрывов. Об этом говорится в сообщении регионального главка МВД.

"В дежурную часть Межмуниципального управления МВД России "Ачинский" поступило несколько сообщений о кражах личного имущества и денежных средств в одном из районных поселков. По каждому факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража"), - говорится в сообщении.

Полицейские предлагают мужчине добровольно явиться в отдел полиции.

По информации источника ТАСС, мужчина совершал преступления на территории населенных пунктов, где из-за взрывов проводилась эвакуации. В полиции пока эту информацию не комментируют.