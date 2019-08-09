В Москве мотоциклист избил предпринимателя и отобрал у него рюкзак с 3,6 млн рублей

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Неизвестный в мотоциклетном костюме напал на предпринимателя на западе Москвы, похитив у него сумку с более 3,5 млн рублей, и скрылся на мотоцикле со своим сообщником. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"Преступление произошло накануне по адресу: ул. Большая Пионерская, д. 10-12, стр. 1. Злоумышленник в мотоциклетном костюме и шлеме ударил предпринимателя 1961 года рождения по лицу и похитил у него рюкзак, в котором находились 3 млн 600 тыс. рублей и банковские карты. Нападавший скрылся вместе с неизвестным, поджидавшим его на мотоцикле черного цвета", - сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 161 УК РФ ("Грабеж в особо крупном размере").