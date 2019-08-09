Регионы требуют больше полномочий и средств для борьбы с лесными пожарами

ТАСС, 9 августа. От 9 тыс. до 35 тыс. лесных пожаров, охватывающих площади от 500 тыс. до 3,5 млн га, ежегодно регистрируется в России. Ранее вице-спикер Госдумы, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов заявил о том, что ситуация в этой сфере требует перераспределения полномочий органов власти. Парламентарии региональных заксобраний и представители профильных ведомств поделились с ТАСС, каких полномочий и ресурсов им недостает для более эффективной борьбы с возгораниями.

По словам председателя законодательного собрания Иркутской области Сергея Сокола, региональным органам власти при формировании бюджетов необходимо учитывать потенциальные риски и не экономить на противопожарных мероприятиях. Он отметил, что в бюджете региона на 2019 год, например, изначально не были учтены необходимые затраты на тушение пожаров.

По его мнению, в районах Крайнего Севера необходимо законодательно разрешить в отдельных регионах контролируемое выжигание сухой травы. "Короткое лето, замедленные процессы разложения растительных остатков приводят к накоплению сухого пожароопасного пласта. <...> Нужно своевременно уничтожать травянистый войлок, остатки трав прошлых лет, <...> поэтому в районах Крайнего Севера нужно разрешить проведение контролируемых выжиганий сухой травянистой растительности сельскохозяйственных угодий при условии принятия соответствующего закона субъекта РФ", - считает Гоголев.

Спикер пояснил, что среди лесных регионов Якутия сейчас находится на последних местах по уровню финансирования из федерального бюджета. А вместе с тем здесь преобладают особенно пожароопасные светлохвойные породы. "Поэтому пожарная опасность при прочих равных условиях различна", - добавил Гоголев.

"Методику распределения между субъектами РФ субвенций из федерального бюджета <...> нужно менять в сторону увеличения финансирования наиболее лесистых регионов, в которых происходит больше всего лесных пожаров", - сказал он.

Спикер парламента Якутии, одного из регионов с самой тяжелой обстановкой, Петр Гоголев полагает, что нужно менять методику распределения средств между регионами с учетом особенностей территорий.

Лесные пожары на больших площадях наблюдаются в этом году в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока, больше всего лесов горит в Красноярском крае, Якутии и Иркутской области. По данным региональных властей, к утру пятницы площадь пожаров в Красноярском крае составляет 963 тыс. га, Якутии - 883 тыс. га, Иркутской области - 708 тыс. га. За последнюю неделю площади возгораний снизились, пик пожаров пришелся на начало августа, когда в России горело около 3 млн га лесов.

Так, эксперты отмечают нехватку кадров и средств на приобретение спецтехники и профилактические мероприятия, несовершенство нормативов, которые определяют, какие лесные пожары тушить, а какие нет.

"Когда мы формировали областной бюджет на 2019 год, то акцентировали внимание губернатора и правительства на увеличении статьи расходов на тушение лесных пожаров, однако они нас не поддержали в этом вопросе. Потом в мае они обратились к нам с просьбой предоставить дополнительно 300 млн рублей на мероприятия по ликвидации и профилактике пожаров, но это все "латание дыр", - сказал Сокол.

Вместе с тем субъекты в полной мере не могут влиять на то, сколько средств из федерального бюджета выделят на противопожарные мероприятия. Глава комитета по региональной политике и законности законодательного собрания Приморского края Джамбулат Текиев считает, что необходимо передать региону полномочия по мониторингу состояния леса и финансирование мероприятий в случае ЧП.

"Сегодня есть такая ситуация перекоса в полномочиях по части защиты леса. Ведь лес принадлежит государству, и регион исключен из процесса наблюдения и контроля за ним. А если вдруг что-то происходит, - получается, виноват регион. Поэтому, я считаю, правильно было бы передать полномочия вместе с финансированием на уровень субъекта", - сказал он.

Тушить нецелесообразно

На недавнем совещании в Красноярске с участием премьер-министра России Дмитрия Медведева речь шла о пересмотре нормативов по тушению лесных пожаров. Глава правительства РФ не исключил изменения нормативной базы, чтобы уточнить понятия, касающиеся тушения лесных пожаров. В частности, было предложено пересмотреть вопрос об установлении так называемых зон контроля, которые в настоящий момент включают только охваченные пожарами территории и не распространяются на зоны задымления.

Власти Красноярского края планируют перевести часть лесов региона в зону охраны, где пожары тушат, даже если они не представляют прямой угрозы населенным пунктам и объектам экономики, это необходимо для сохранения лесного комплекса региона. Такие планы высказывал в конце июля глава региона Александр Усс на совещании под руководством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

"Действующие пожары, удаленные от населенных пунктов, относят к категории тех, которые тушить нецелесообразно. Поэтому необходимо вносить коррективы в норматив и увеличивать расстояние от населенного пункта до места возгорания [при котором принимается однозначное решение о тушении], чтобы приступить к ликвидации пожара как можно раньше. Другой нюанс - нормативы также должны учитывать степень задымленности населенных пунктов", - сказал ТАСС председатель законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол. В этом случае больше пожаров, которые сегодня считаются неопасными для населения, нужно будет тушить.

Кадровые проблемы

Временно замещающий должность заместителя министра лесного комплекса Иркутской области Эдуард Филиппов сообщил ТАСС, что в настоящий момент потушить пожары в регионе своими силами уже не удается, области приходится привлекать специалистов из других регионов.

"У нас привлечено более 120 человек уже и планируется еще более 100 человек <...> из других субъектов <...>. Специалисты прибыли из Ханты-Мансийска и Йошкар-Олы, а дополнительно хотим привлечь из Амурской области, это группировка парашютно-десантной пожарной службы", - сказал он.

По мнению Сокола, проблему нехватки кадров нужно решать за счет повышения оплаты труда. "Заработные платы работников Иркутской базы авиационной охраны лесов маленькие. Соответственно, сотрудников, занимающихся профилактикой и ликвидацией лесных пожаров, не хватает. Надо прорабатывать этот вопрос с правительством региона", - считает он.

Регионы говорят об острых кадровых проблемах в рядах инспекторов Рослесхоза: так, в Иркутской области на одного инспектора приходится 148 тыс. га надзорных площадей, что в полтора раза больше отведенной нормы, в Карелии на 14,5 млн га леса приходится порядка 670 инспекторов при установленном федеральным законодательством нормативе в 1,6 тыс. лесничих.

"В два раза точно можно было бы увеличить количество лиц, которые осуществляют патрулирование. <...> К сожалению, здесь все упирается в финансовые возможности. Конечно, нам бы хотелось, чтобы в районах было больше инспекторов, чтобы охватывать большую территорию", - сказал заместитель начальника отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора в лесах министерства природных ресурсов и экологии Карелии Владимир Петухов.

100 лет на восстановление

На текущей неделе вице-спикер Госдумы, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов в ходе рабочего совещания думских комитетов по экологии и охране окружающей среды и по безопасности и противодействию коррупции заявил, что ситуация с лесными пожарами в России требует пересмотра системы распределения полномочий органов власти. Он, в частности, считает необходимым обсудить конкретные предложения по реформированию законодательства. Они касаются и системы лесничества, и учета лесного хозяйства, и качества прогнозирования, в том числе и в части распределения полномочий между федеральными, региональными и местными органами власти, так как действующая система полномочий, по мнению Неверова, оказывается нерабочей.

В текущем году благодаря национальному проекту "Экология" началось масштабное оснащение региональных лесхозов современной лесопожарной техникой. Регионы получают новые современные машины и оборудование, на конец июля закуплено порядка 5 тысяч единиц, общая сумма затрат составила порядка 6 млрд рублей, что почти вдвое больше первоначальных планов. В начале июля правительство РФ приняло решение перенести финансирование по проекту с более поздних лет на текущий год. В результате в ближайшее время в регионы поступят дополнительные средства на приобретение лесопожарной техники в размере 2,78 млрд рублей, до конца года в субъекты поступит еще около 1 тыс. единиц спецтехники.

По прогнозам научных сотрудников Сибирского отделения РАН, пострадавшим в этом году от пожаров хвойным лесам в северной части Восточной Сибири для полного восстановления потребуется не менее 100 лет.