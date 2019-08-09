Еще одному фигуранту дела о массовых беспорядках 27 июля предъявили обвинение

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил жителю Москвы Айдару Губайдулину обвинение в участии в массовых беспорядках в Москве 27 июля. Как уточнил ТАСС в пятницу адвокат Максим Пашков, вину его подзащитный не признает.

"Обвинение моему подзащитному предъявили по второй части статьи 212 УК РФ. Вину он не признает", - сказал защитник. Он уточнил, что дата и время избрания меры пресечения Губайдулину пока не назначены.

По объединенному в одно производство делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правопорядка в ходе несогласованной акции 27 июля в Москве арестованы девять человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Сергей Абаничев.

В пятницу суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте добровольно явившегося в правоохранительные органы жителя Москвы Сергея Фомина.