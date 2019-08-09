{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Задержаны еще двое предполагаемых фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали еще двух предполагаемых участников массовых беспорядков в Москве 27 июля. Как уточнил ТАСС источник в силовых структурах, один из задержанных был объявлен ранее в розыск.

"В Мытищах задержан объявленный ранее в розыск Беглец Даниил Юрьевич по подозрению в причастности в совершении преступления по ст. 318 УК РФ. Кроме того, задержан и находится на допросе в Следственном комитете Анохин Илья Игоревич", - сказал собеседник агентства, уточнив, что Анохин был уже допрошен в статусе свидетеля 3 августа в ОВД "Богородское", где у него был изъят мобильный телефон.

В СК подтвердили задержание двух участников массовых беспорядков, одному из них предъявлено обвинение.

Теги
Россия
Еще одному фигуранту дела о массовых беспорядках 27 июля предъявили обвинение
Как сообщил адвокат, дата и время избрания меры пресечения Айдару Губайдулину пока не назначены
Читать полностью