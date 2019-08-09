Задержаны еще двое предполагаемых фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали еще двух предполагаемых участников массовых беспорядков в Москве 27 июля. Как уточнил ТАСС источник в силовых структурах, один из задержанных был объявлен ранее в розыск.

"В Мытищах задержан объявленный ранее в розыск Беглец Даниил Юрьевич по подозрению в причастности в совершении преступления по ст. 318 УК РФ. Кроме того, задержан и находится на допросе в Следственном комитете Анохин Илья Игоревич", - сказал собеседник агентства, уточнив, что Анохин был уже допрошен в статусе свидетеля 3 августа в ОВД "Богородское", где у него был изъят мобильный телефон.

В СК подтвердили задержание двух участников массовых беспорядков, одному из них предъявлено обвинение.