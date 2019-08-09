Португалия выдала россиянина, обвиняемого в похищении человека для выкупа

ТАСС, 9 августа. Власти Португалии экстрадировали россиянина, обвиняемого в разбойном нападении и похищении человека с целью выкупа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Португалии экстрадировали в Россию гражданина РФ Сергея Шаталова, - сообщили в надзорном ведомстве. - По версии следствия, в апреле 2013 года Шаталов с сообщниками проникли в квартиру потерпевшего и совершили на него разбойное нападение с применением оружия, похитив деньги и имущество на сумму более 8 млн рублей".

Предполагается, что после этого они выкрали хозяина квартиры и вывезли его на дачу, где насилием вымогали у него 20 млн рублей и удерживали, пока ему не удалось освободиться самостоятельно. Поскольку Шаталов скрылся от правоохранительных органов, он был объявлен в розыск. В марте 2019 года он был найден на территории Португалии. Благодаря взаимодействию Генпрокуратуры России с зарубежными коллегами удалось добиться решения о его выдаче. В сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола Шаталов доставлен в Москву.