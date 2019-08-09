СМИ: под Багдадом упал американский беспилотник

ТАСС, 9 августа. Разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) армии США потерпел катастрофу к северу от столицы Ирака в результате хакерской атаки. С таким предположением выступило в пятницу иракское агентство "Бураса ньюс".

Сообщается, что летательный аппарат имеет бортовой номер 52187. БПЛА не получил серьезных повреждений. Этот факт, по мнению агентства, указывает на то, что беспилотник мог подвергнуться электронному перехвату и был жестко посажен на землю. Он передан иракским силам безопасности.

На сайте агентства размещена фотография аппарата, на которой изображен БПЛА, лежащий на равнинной местности с поврежденными задними крыльями.