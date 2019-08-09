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В Ленобласти полиция изъяла в доме бизнесмена более 3 тыс. патронов и оружие

Мужчина является фигурантом уголовного дела о мошенничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции при обыске в доме у бизнесмена из Ленинградской области, который является фигурантом уголовного дела о мошенничестве, обнаружили незаконно хранящийся арсенал оружия и боеприпасов, сообщили журналистам в управлении МВД по Санкт-Петербургу и области.

Обыск проводился в доме в деревне Кошкино. "В перечень изъятого входили четыре охотничьих ружья, охотничий карабин и различные патроны в количестве около трех тысяч единиц. Также изъяты предметы, похожие на взрывпакеты. Все изъятое направлено на экспертизу", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

В полиции отметили, что 65-летний мужчина находится под подпиской о невыезде в рамках дела о мошенничестве. В связи с обнаружением арсенала решается вопрос о возбуждении второго уголовного дела по факту незаконного хранения оружия.

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