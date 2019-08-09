Найдены фрагменты потерпевшего крушение самолета ВВС Азербайджана

БАКУ, 9 августа. /ТАСС/. Спасатели обнаружили фрагменты самолета МиГ-29 ВВС Азербайджана, две недели назад упавшего в Каспийское море. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Минобороны республики.

"8 августа вечером была установлена территория падения самолета МиГ-29 ВВС Азербайджана в Каспийском море. В результате неотложных мер, принятых представителями соответствующих государственных структур и служб с участием привлеченных к поиску турецких специалистов, фрагменты самолета частями были извлечены из воды", - указывается в сообщении.

По данным оборонного ведомства, в настоящее время ведется подготовительная работа к подъему основной части самолета.

24 июля во время ночных учебно-тренировочных полетов потерпел крушение и упал в Каспийское море самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана. Военная прокуратура республики возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 342 (халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса страны. Для расследования причин аварии создана следственная группа. К поиску самолета и пилота наряду с местными спасателями были привлечены турецкие специалисты. В четверг сообщалось, что им на помощь направлены специалисты аварийно-спасательного отряда Каспийской флотилии ВМФ РФ.

В новость были внесены изменения (12:03 мск) - добавлены подробности.