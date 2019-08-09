Пик дальневосточного паводка пришел в Еврейскую автономную область

ТАСС, 9 августа. Волна дальневосточного паводка сместилась из Амурской области в сторону Хабаровского края, и сейчас ее гребень расположен в Еврейской автономной области (ЕАО), где вода зашла на территорию сельскохозяйственных полей площадью 23 тыс. га. В самом Хабаровске в это время начало подтапливать дачи.

Уровень Амура в Еврейской АО продолжает расти. Вода уже зашла на территории 33 приусадебных участков в поселениях Ленинское, Кукелево, Дежнево и Биджан в Ленинском районе области вдоль Амура, и подбирается к домам. Уровень воды у Ленинского с населением около 6 тыс. человек составил 895 см при отметке опасного явления 850 см.

Несмотря на уже идущий паводок, в поселениях продолжают укреплять дамбы. В том числе в этом жителям региона помогают военнослужащие мотострелкового соединения ВВО, которые уложили за сутки более 300 метров дамбы для защиты Ленинского, увеличив ее протяженность до одного километра. За несколько дней работы было уложено более 24 тыс. мешков с песком.

По данным МЧС, помимо подтоплений подворий в селах вода также зашла на территорию сельскохозяйственных полей площадью 23 тыс. га. Кроме того, размыто семь участков дорог Дежнево - Квашнино и Ленинское - Нижне-Ленинское, однако проезд по ним возможен.

Хабаровск начинает топить

По информации ГУ МЧС Хабаровского края, уровень Амура у Хабаровска в пятницу достиг 512 см, в городе подтоплено несколько дворов, а на близлежащих островах - более 900 дачных участков. В течение ближайших двух суток он может подняться до отметок 525-535 см. В настоящий момент отмечаются единичные случаи подтопления приусадебных участков на улицах вдоль береговой линии Амура.

По информации ведомства, гребень амурского паводка в настоящее время находится у села Нагибово Еврейской автономной области. С его приближением к границам Хабаровского края постепенно повышаются уровни воды не только у города Хабаровска, но и у населенных пунктов ниже по течению. Так, оказались подтопленными по одному приусадебному участку в населенных пунктах Елабуга, Бычиха, Петропавловка Хабаровского района.

Подход гребня паводка на Амуре к Хабаровску ожидается 12-14 августа. Спасатели и власти готовятся к подъему уровня воды до 650-700 см. При таких показателях в зону подтопления на территории края могут попасть 229 домов и около 4 тыс. домовладений в 34 населенных пунктах.

Прогнозы синоптиков пока не утешают жителей края. Дальневосточный гидрометцентр считает, что высокий уровень воды в Амуре и на других реках Хабаровского края сохранится весь август с учетом предстоящих циклонов.

Подтопления в других районах края

Кроме того, в Хабаровском крае идет подъем уровня воды в реке Уссури вблизи населенного пункта Корсаково-2. За прошедшие сутки вода там поднялась на 32 см и составила 508 см при отметке опасного явления 600 см. Паводковыми водами подтоплены четыре жилых дома, 18 приусадебных участков, а также 118 земельных участков, на которых хозяйственная деятельность не ведется.

На контроле МЧС остается обстановка в Охотском районе на севере региона. Там из-за резкого разлива реки и ключа после дождей на этой неделе подтопило несколько десятков домов и дворов в Инском сельском поселении с населением около 700 человек. В настоящее время подтопленных жилых домов нет, вода осталась на территории 12 дворов. Отселение жителей не проводилось. Там же нарушено сообщение между входящими в состав поселения селами, организована лодочная переправа.

Тем временем, врачи Хабаровского края приступили к вакцинации людей, проживающих на подтопленных территориях. Для этого в регион доставили препараты со складов Росрезерва. Они необходимы для предупреждения опасных заболеваний, которые могут возникнуть на подтопленных территориях.

Хабаровский край получил 90 тыс. доз вакцины "Альговак", необходимой для профилактики гепатита А у детей и взрослых, 3 тыс. доз брюшнотифозной вакцины и 15 тыс. доз вакцины для профилактики дизентерии. Лекарства распределили между медучреждениями.

На Колыме повреждены только ЛЭП

Поселения Магаданской области защитить от наводнения удалось с помощью дамб, но некоторые негативные результаты у шедших несколько дней интенсивных дождей все же есть. Повреждения получили четыре линии электропередачи (ЛЭП). Как сообщает пресс-служба ПАО "Магаданэнерго", повреждения на одной из линий устранены, еще на трех ведутся восстановительные работы.

В пресс-службе компании пояснили, что самые сильные повреждения получила высоковольтная линия Усть-Омчуг - Павлик. Ее работу нарушили сильные потоки воды с мусором и сломанными деревьями, образовавшие крупные завалы. Выездная бригада энергетиков оперативно устранила повреждения, линия включена в работу, ограничений электроснабжения нет.

Совместно со специалистами МЧС России у энергетиков запланирован облет подтопленных территорий, в ходе которого они проведут осмотр линий с воздуха. Подготовлены материалы, оборудование и автотранспорт, необходимые для оперативной ликвидации возможных повреждений и аварий.

Амурская область освобождается от воды

Пока другие регионы только вступают в активную фазу борьбы с водой, Амурская область постепенно преодолевает последствия разливов рек. Число подтопленных жилых домов в Приамурье уменьшилось за сутки с 20 до 13. Всего остается эвакуированным 2353 человека, из них в ПВР размещено 102 человека, сообщают областные власти.

За прошедшие сутки санитарную обработку провели в 281 объекте, 117 из которых - частные дома. За день просушено 55 домов, воду откачали из трех домов, вывезли более 350 кубометров мусора. На ликвидации последствий паводка задействовано более 740 человек и 153 единицы техники, три воздушных судна. Режим ЧС регионального характера продолжает действовать.

В Иркутской области закончили очистку

В Иркутской области в городе Тулуне, который сильнее всего пострадал от наводнения, после второй волны паводка местами еще стоит вода, однако в целом это не мешает ходу восстановительных работ. Очистка территории, попавшей под затопление, окончена. Федеральную группировку сил МЧС планируется вывести из региона до 15 августа. Если это поддержит правительственная комиссия по ликвидации последствий паводка, то дальнейшая помощь населению будет оказываться силами регионального управления МЧС.

Восстановительные работы продолжаются на дамбе на реке Ия. Как рассказал журналистам в Тулуне губернатор Иркутской области Сергей Левченко, ее восстанавливают в тех параметрах, которые в нее были заложены при строительстве - это сдерживание воды до отметки девять метров. "Кроме этого, мы приняли решение, что будем делать другие защитные сооружения, уже исходя из наводнений, случившихся в течение этого месяца. Будем защищать ту часть города, которая официально в зону наводнения не попала", - сказал Левченко.

В микрорайоне Угольщиков в Тулуне строители готовят площадку под новые дома - освобождают ее от растительности, протягивают инженерные сети. Там построят малоэтажные дома примерно на 516 квартир, сообщил ТАСС Сергей Левченко. В микрорайоне Березовая роща строители сейчас готовят фундаменты под два быстровозводимых дома - их соберут из доставленных в регион комплектов для того, чтобы горожане могли ознакомиться с таким вариантом жилья. В Березой роще власти планируют построить более 2,5 тыс. индивидуальных домов.

С 6 августа в Тулуне работает мобильный пункт приема заявлений от пострадавших от наводнения граждан, которым необходимо решить жилищные проблемы. Как рассказали ТАСС работники пункта, составлен график, по которому передвижная приемная работает в разных частях города. Здесь можно подать заявление на проведение капитального ремонта в жилом помещении, а также на выдачу сертификата на приобретение нового жилья, если прежнее восстановлению не подлежит.