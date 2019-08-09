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Третий фигурант появился в уголовном деле о драке фанатов с сотрудниками ОМОН в Петербурге

В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали третьего болельщика после стычки на матче между футбольными клубами "Зенит" и "Краснодар", он пытался ударить сотрудника ОМОН, ему предъявлено обвинение, в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК по Петербургу.

"Третий болельщик задержан. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Мера пресечения - подписка о невыезде", - сказал собеседник агентства.

По данным СК, обвиняемый 1991 года рождения участвовал в конфликте с сотрудниками ОМОН в перерыве футбольного матча между "Зенитом" и "Краснодаром" 3 августа в Петербурге. Он пытался ударить ногой в голову сотрудника оперативного батальона ОМОН.

Ранее были арестованы еще два болельщика. По данным СК, один из них ударил сотрудника ОМОН, из-за чего тот получил сотрясение мозга и перелом костей черепа. Второй также травмировал сотрудника ОМОН.

Как ранее сообщала полиция Петербурга, после игры к административной ответственности привлекли 17 человек.

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