В Подмосковье задержали двух мужчин, вымогавших у бизнесмена 5 млн рублей

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали двоих мужчин в Мытищах, подозреваемых в вымогательстве 5 млн рублей у директора одной из коммерческих организаций. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова.

"Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области в одном из ресторанов Мытищ при получении денежных средств в размере 5 млн рублей задержаны 54-летний москвич и 52-летний житель Реутова", - сказала она.

По ее словам, злоумышленники под надуманным предлогом вымогали данную сумму у генерального директора одной из коммерческих организаций за якобы совершенное им налоговое правонарушение. Возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.