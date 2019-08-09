Сильный ветер повалил сотни деревьев и оборвал линии электропередачи в регионах ЦФО

По данным МЧС по Курской области, в областном центре сильный ветер с ливнем, достигавший 20 м/с, повалил десятки деревьев в разных частях города, некоторые из них упали на автомобили. Очевидцы в соцсетях сообщают о таких случаях на улице Чернышевского и на Майском бульваре, а также в микрорайонах Курского завода тракторных запчастей и Заря. Кроме того, в центре города ветром сорвало металлическую рекламную конструкцию, которая упала на пешеходный тротуар, местами повалены металлические заборы и ограждения.

ТАСС, 9 августа. Сильный ветер до 20 м/с, обрушившийся на ряд регионов Центральной России минувшей ночью, повалил сотни деревьев и оборвал линии электропередачи. Под разгул стихии попали Курская, Калужская, Смоленская и Орловская области, сообщили ТАСС в оперативных службах регионов.

В Орле сильный ветер повалил несколько деревьев, которые задели стоящие рядом автомобили. Сразу три машины повредила ветка на стоянке во дворе дома на улице Ливенская, передает корреспондент ТАСС. В Калужской области зафиксированы точечные отключения электроэнергии из-за обрыва линий электропередачи. Энергетики оперативно устраняют последствия сильного ветра в Малоярославецком, Мосальском и Медынском районах Калужской области. В настоящее время к работам по восстановлению электроснабжения привлечены 77 бригад в составе 388 человек и 106 единиц техники, уточнили в пресс-службе "Калугаэнерго".

"В Смоленской области глобальных отключений нет, локальные устраняются. Все силы и средства переведены в режим повышенной готовности", - сказали ТАСС в МЧС по региону. Ураганный ветер этой ночью ожидали также во Владимирской области, однако там, по данным оперативных служб, ночь прошла без природных катаклизмов. В регионе ночью и утром местами шел дождь, который сменялся солнцем. "Прогноз по ветру не оправдался, скорость не превышала 14 м/ c. Однако риски сохраняются до вечера пятницы, региональный ГУ МЧС следит за ситуацией", - уточнила ТАСС руководитель пресс-службы управления Екатерина Мищенко.

По данным пресс-службы "Россети Центр", режим повышенной готовности введен в филиале "Тверьэнерго". "Организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Мобилизован оперативно-ремонтный персонал. В случае необходимости режим РПГ будет оперативно введен и в других филиалах компаний, в общей сложности к ликвидации технологических нарушений во всех филиалах энергокомпаний могут быть привлечены 2 941 бригада в составе 12 913 человек", - говорится в сообщении ведомства.

Прогнозы

Ожидается, что сильный ветер с ливнями и грозами сохранится до вечера в северной и северо-западной части Центральной России - в Тверской, Смоленской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях. Температура воздуха в регионах будет держаться на отметке +17-19 градусов днем. МЧС рекомендует горожанам оставаться дома, не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями. Автомобилистам советуют соблюдать скоростной режим и тщательно выбирать место для парковки.