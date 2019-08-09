Полиция задержала четырех человек за незаконную рубку леса в заповеднике Удмуртии

ТАСС, 9 августа. Сотрудники полиции в Удмуртии возбудили дело о незаконной рубке леса в заповедной зоне, сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Установлено, что злоумышленники совершили вырубку около 150 кубометров древесины в особо защищенной зоне на территории Завьяловского лесничества. Срубленные деревья они вывозили на пилораму с целью дальнейшей переработки и реализации. Общий ущерб, причиненный лесному хозяйству, превысил 3 млн рублей", - сообщила она.

Полицейские следователи в Удмуртии возбудили дело о незаконной рубке леса (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Задержаны четверо подозреваемых из Удмуртии и Татарстана. "Двоим судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальные отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств их противоправной деятельности", - сообщила Волк.