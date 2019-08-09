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Мэр Туапсе задержан по подозрению в служебном подлоге

Он также подозревается в превышении должностных полномочий

КРАСНОДАР, 9 августа. /ТАСС/. Правоохранители на Кубани задержали главу города Туапсе Владимира Зверева по подозрению в служебном подлоге и превышении должностных полномочий, возбуждено уголовное дело, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Мэр Туапсе задержан, возбудили дело, служебный подлог и превышение должностных полномочий'', - сказал собеседник агентства.

В администрации Туапсе в первой половине дня сообщили ТАСС, что Зверева нет на работе. Глава Туапсинского района Анатолий Русин пояснил, что информацией о процессуальном статусе Зверева пока не располагает, сведений о том, подал ли он в отставку, у него нет.

В 2007 году Зверев стал заместителем главы Туапсе, через год был избран главой города. С 2009 года он работал заместителем директора, а затем главой дирекции по строительству и реконструкции объектов государственных органов Управления делами президента России, занимал должность заместителя гендиректора ООО "Регионмонтажспецстрой". В феврале 2018 года решением депутатов Зверев вновь был избран на должность главы Туапсе.

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