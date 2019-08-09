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В Петербурге задержан гражданин Польши, находящийся в международном розыске

Иностранец разыскивался за серию тяжких преступлений, в число которых вошли вымогательство, разбой и незаконное лишение свободы, избиение человека и другие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Гражданин Польши, который находился в международном розыске за серию тяжких преступлений, задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками бюро Интерпола Главного управления МВД по городу и Ленинградской области, сообщили журналистам в ведомстве.

По данным ведомства, иностранец задержан петербургскими полицейскими совместно с представителями управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу. "Мужчина разыскивался за вымогательство, разбой и незаконное лишение свободы, избиение человека, организацию незаконного пересечения границы и другие преступления", - уточняется в распространенном управлением МВД сообщении.

В настоящее время задержанный находится в отделении полиции в Санкт-Петербурге. О его поимке уже сообщили в правоохранительные органы Польши.

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