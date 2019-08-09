Подозреваемого в получении взятки экс-замглавы воронежского ГУ МВД отпустили под подписку

ТАСС, 9 августа. Бывший заместитель главы ГУ МВД по Воронежской области Александр Коротеев, в отношении которого возбуждено уголовное дело о взяточничестве, по решению суда отпущен под подписку о невыезде. Об этом сообщила в пятницу ТАСС и.о. старшего помощника руководителя управления по взаимодействию со СМИ Ирина Волкова.

"С 9 августа ему была определена мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества, то есть подписка о невыезде и надлежащем поведении на период следствия", - сказала Волкова.

Сотрудники региональных управлений СК и ФСБ 7 августа провели обыск в доме Коротеева, подозреваемого задержали, возбудив в отношении дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ.

По версии следствия, с октября 2018 по май 2019 года он получил от нижестоящего по должности сотрудника полиции взятку в виде строительных материалов на сумму не менее 242 тыс. рублей. Взамен подозреваемый обещал коллеге покровительство. На момент возбуждения уголовного дела оба сотрудника были уволены из полиции. Коротеев, в частности, вышел на пенсию 29 июля в возрасте 51 года.