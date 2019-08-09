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Лесные пожары в России
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В МЧС сообщили о сокращении находящихся в зоне задымления от пожаров населенных пунктов

Как сообщили в пресс-службе ведомства, их число с 30 июля снизилось в 4,5 раза
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© Андрей Огородник/ТАСС

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке улучшилась, с 30 июля число населенных пунктов в зоне задымления сократилось в 4,5 раза. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе МЧС по итогам заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС под руководством главы МЧС России Евгения Зиничева.

"Значительно сокращена зона задымления. Количество населенных пунктов, попадающих в данную зону, с 30 июля снизилось в 4,5 раза. Превышение ПДК на задымленных территориях не зарегистрировано", - сказали в МЧС.

30 июля в зоне задымления находились 800 населенных пунктов.

 

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