Рейс Омск - Ираклион совершил вынужденную посадку в Краснодаре

КРАСНОДАР, 9 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Nordwind, летевший из Омска в Ираклион (Греция), совершил вынужденную посадку в аэропорту Краснодара из-за неисправности. Никто не пострадал, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе международного аэропорта Краснодар.

"В международном аэропорту Краснодар по техническим причинам совершил вынужденную посадку самолет Boeing-738 авиакомпании Nordwind, следующий по маршруту Омск - Ираклион. Пассажиры были направлены в терминал международных авиалиний", - сказали в пресс-службе.

Авиакомпания отправила пассажиров в Грецию бортом, который должен был лететь в московский аэропорт Шереметьево. Пассажиры, которые должны были направиться в Москву, вылетят другим самолетом до 14:00 мск.