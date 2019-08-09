МЧС вновь увеличит группировку по тушению лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. МЧС усилит группировку, задействованную в тушении лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, добровольцами и тяжелой техникой. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС по итогам заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС под руководством главы МЧС России Евгения Зиничева.

"МЧС России продолжает наращивать группировку. 10 августа в Красноярском крае ожидается прибытие студенческого корпуса спасателей в количестве 100 человек. Кроме того, органам исполнительной власти Красноярского края и Иркутской области поручено сосредоточить усилия по дополнительному оснащению группировок тяжелой техникой", - сказали в ведомстве.

Всего в ликвидации лесных пожаров задействовано более 4 тыс. человек, более 500 единиц техники и 50 воздушных судов.

За сутки потушено 39 природных пожаров

39 очагов природных пожаров потушено в Сибири и на Дальнем Востоке за сутки на площади более 6,6 тыс. га, авиация МЧС продолжает работу, сообщили также ТАСС в МЧС России.

"По данным Авиалесоохраны, за прошедшие сутки на территории Республики Саха (Якутии), Иркутской области и Красноярского края потушено 39 очагов природных пожаров на площади 6607 га. Всего на территории РФ за сутки потушено 76 очагов на площади 14,2 тыс. га", - сообщили в министерстве.