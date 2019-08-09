МЧС вновь увеличит группировку по тушению лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. МЧС усилит группировку, задействованную в тушении лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, добровольцами и тяжелой техникой. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС по итогам заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС под руководством главы МЧС России Евгения Зиничева.
"МЧС России продолжает наращивать группировку. 10 августа в Красноярском крае ожидается прибытие студенческого корпуса спасателей в количестве 100 человек. Кроме того, органам исполнительной власти Красноярского края и Иркутской области поручено сосредоточить усилия по дополнительному оснащению группировок тяжелой техникой", - сказали в ведомстве.
Всего в ликвидации лесных пожаров задействовано более 4 тыс. человек, более 500 единиц техники и 50 воздушных судов.
За сутки потушено 39 природных пожаров
39 очагов природных пожаров потушено в Сибири и на Дальнем Востоке за сутки на площади более 6,6 тыс. га, авиация МЧС продолжает работу, сообщили также ТАСС в МЧС России.
"По данным Авиалесоохраны, за прошедшие сутки на территории Республики Саха (Якутии), Иркутской области и Красноярского края потушено 39 очагов природных пожаров на площади 6607 га. Всего на территории РФ за сутки потушено 76 очагов на площади 14,2 тыс. га", - сообщили в министерстве.
Там отметили, что в течение суток воздушные суда сбросили 1,5 тыс. тонн воды на наиболее сложные участки возгораний в РФ. "В течение суток воздушными судами МЧС России было произведено
163 слива и сброшено 1550 тонн воды на наиболее сложные участки возгораний", - сообщили в МЧС.
По данным министерства, в 5-километровой зоне от населенных пунктов действуют 8 очагов пожаров. По данным Авиалесоохраны на пятницу, в России действуют 196 лесных пожаров на площади 197 тыс. 652 га.
"В Якутии природные пожары тушат два самолета Бе-200ЧС (произвели 40 сливов, сброшено 480 тонн воды) и вертолет Ми-8 (произвел 12 сливов, сброшено 60 тонн воды). В Красноярском крае работают два Бе-200ЧС (произвели 38 сливов, сброшено 456 тонн воды) и два вертолета Ми-8 (произвели 31 слив, сброшено 155 тонн воды). В Иркутской области -
два Бе-200ЧС (произвели 27 сливов, сброшено 324 тонны воды)", - сообщили в МЧС.
Для защиты населенных пунктов также привлечена наземная аэромобильная группировка из примерно 700 человек и 40 единиц техники.Ранее сообщалось, что с 30 июля число населенных пунктов в зоне задымления от лесных пожаров сократилось в 4,5 раза. Превышения ПДК на задымленных территориях не зарегистрировано. "В трех регионах Сибири и Дальнего Востока ликвидировано 355 очагов возгорания на площади более 1,2 млн гектаров", - добавили в министерстве.
Ранее сообщалось, что с 30 июля число населенных пунктов в зоне задымления от лесных пожаров сократилось в 4,5 раза. Превышения ПДК на задымленных территориях не зарегистрировано. "В трех регионах Сибири и Дальнего Востока ликвидировано 355 очагов возгорания на площади более 1,2 млн гектаров", - добавили в министерстве.