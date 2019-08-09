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Полиция Астрахани не получала сообщений об аварии с участием автомобиля Aurus

В пресс-службе астраханского МВД предположили, что участники ДТП составили европротокол и не стали обращаться в полицию

АСТРАХАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Сообщений о дорожно-транспортном происшествии (ДТП)  с автомобилем представительского класса Aurus в МВД Астрахани не поступало, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее в соцсетях появилась информация, что белый седан "Сенат" российской марки Aurus впервые попал в аварию в Астрахани. Сообщалось, что автомобиль столкнулся с маршруткой, которая отъезжала от остановки. На выложенных фоторафиях видно, что у машины сломано боковое зеркало. После аварии автомобиль накрыли покрывалом.

"К нам сообщений о данном ДТП не поступало, наши сотрудники, сотрудники ГИБДД на него не выезжали. Возможно, это была мелкая авария и был составлен европротокол без обращения в полицию", - сказали в пресс-службе.

Также сообщений о ДТП с подобным автомобилем нет в ГИБДД по области и в городской единой дежурно-диспетчерской службе.

Aurus - первый российский бренд премиальных автoмобилей, созданный "с нуля" специалистами НАМИ с испoльзованием иностранных разработок и комплектующих. Пока автомoбили поштучно производятся на мощностях мoсковской площадки НАМИ. Массoвое производство должно начаться в 2021 году на завoде автомобильного производителя Sollers в Алабуге (Татарстан).

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