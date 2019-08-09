СК подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении мэра Туапсе

КРАСНОДАР, 9 августа. /ТАСС/. Следственный комитет России подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении мэра Туапсе Владимира Зверева, дело возбуждено по двум статьям УК РФ, говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Ранее источник в правоохранительных органах Краснодарского края сообщил, что глава Туапсе задержан, его подозревают в служебном подлоге и превышении должностных полномочий, возбуждено уголовное дело. В региональном следственном управлении СК РФ информацию официально не подтверждали, но и не опровергали. В администрации Туапсинского района пояснили, что в мэрии Туапсе назначен временно исполняющий обязанности главы города. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении главы Туапсинского городского поселения, подозреваемого в превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 292 УК РФ)", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что мэр Туапсе выдал в аренду на 49 лет индивидуальному предпринимателю без проведения положенных по закону торгов муниципальный земельный участок по заниженной стоимости. "Вместе с тем в постановление главы города, которое предоставляло право местному жителю на заключение договора аренды, были внесены ложные сведения о решении Туапсинского городского суда. В результате противоправных действий подозреваемого в бюджет Туапсинского городского поселения не поступило свыше 23 млн рублей", - уточняется в сообщении.

В 2007 году Зверев стал заместителем главы Туапсе, через год его избрали главой города. В 2009 года он стал заместителем директора, а затем главой дирекции по строительству и реконструкции объектов государственных органов Управления делами президента России, занимал должность заместителя гендиректора ООО "Регионмонтажспецстрой". В феврале 2018 года решением депутатов Зверев вновь был избран на должность главы Туапсе.