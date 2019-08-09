Заместителю мэра Майкопа предъявлено обвинение

МАЙКОП, 9 августа. /ТАСС/. Заместителю главы администрации Майкопа, задержанному с поличным при получении взятки в своем служебном кабинете в конце марта, предъявлено обвинение по четырем эпизодам коррупционных преступлений в сфере заключения контрактов. Об этом сообщил журналистам руководитель СУ СК РФ по Адыгее Александр Глущенко.

"Заммэра Майкопа предъявлено обвинение по четырем эпизодам коррупционной направленности - получение взятки за незаконные действия (бездействие), в том числе с вымогательством взятки в крупном размере и особо крупном размере, а также злоупотреблении должностными полномочиями в сфере заключения контрактов. На одном из эпизодов его взяли с поличным", - сказал Глущенко.

Как ранее сообщали в СУ СК России по Адыгее, 22 марта подозреваемый в своем служебном кабинете получил взятку от местной жительницы в значительном размере - 90 тыс. рублей - за совершение незаконных действий. Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом").

24 марта Майкопский горсуд по ходатайству следствия арестовал чиновника. По данным источника в правоохранительных органах, арестовали заместителя мэра Михаила Галушко, который курировал в администрации Майкопа блок ЖКХ и благоустройства, а также связанные с этой сферой муниципальные предприятия, в частности, "Майкопские тепловые сети", "Майкопводоканал", "Майкопское троллейбусное управление" и ряд других.