СК просит арестовать фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Айдара Губайдулина

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Следственный комитет России просит арестовать еще одного обвиняемого по делу о массовых беспорядках в Москве в ходе несанкционированной акции 27 июля - жителя столицы Айдара Губайдулина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного районного суда, который рассмотрит ходатайство следствия.

"Материалы на арест Губайдулина поступили в суд. Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Ранее СК РФ предъявил Губайдулину обвинение в участии в массовых беспорядках в Москве. Вину он не признает. По объединенному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правопорядка арестованы 10 человек - Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев и Виталий Синица, разместивший в интернете угрозы в адрес родственников полицейских, обеспечивавших порядок в ходе акций протеста.