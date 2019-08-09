ГП России передала в суд дело третьего нападавшего на инкассаторов в Москве в 2017 году

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Генпрокуратура России направила в суд дело третьего участника нападения на инкассаторов в Москве 14 февраля 2017 года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры, заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ст. 162 УК РФ (разбой)".

По версии следствия, утром 14 февраля 2017 года злоумышленник и два его подельника, вооруженные огнестрельным оружием, совершили нападение на инкассаторов вблизи одного из почтовых отделений Москвы на улице Римского-Корсакова, чтобы завладеть наличными деньгами в сумме более 10 млн рублей. Преступники обстреляли инкассаторов ФГУП "Главный центр специальной связи", но в завязавшейся перестрелке один из нападавших был убит, второй получил ранение. Двое нападавших скрылись, не сумев взять деньги. При нападении также был тяжело ранен один из инкассаторов.

Спустя сутки в больнице был задержан один из нападавших, получивший ранение. Уголовное дело в отношении него было направлено в Бутырский суд Москвы в апреле прошлого года. Дело третьего соучастника нападения также направлено в Бутырский суд.