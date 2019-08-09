ТАСС, 9 августа. Восемь человек пострадали при новых взрывах на складе боеприпасов под Ачинском. Об этом ТАСС сообщил главврач Ачинской межрайонной центральной больницы Денис Лебедев.

"По предварительным данным, молнии попали в площадки с боеприпасами, в результате произошло два взрыва", - сказал собеседник агентства. По информации пресс-службы губернатора края, взрывы произошли в момент проведения работ по разминированию.

В свою очередь источник агентства в экстернных службах сообщил, что жители расположенного рядом с военным складом села Каменки эвакуируются в безопасную зону.

"Жителей эвакуируют в населенный пункт Малиновка", - сказал источник.

На сайте администрации Ачинского района подтверждается, что жителей села вывезут в пункты временного размещения в поселок Малиновка. "В связи с ухудшением гидрометеоусловий организован вывоз жителей деревни Каменка в пункты временного размещения в поселок Малиновка. По поручению главы Ачинска Илая Ахметова в Каменку отправлено 5 автобусов", - говорится в сообщении. Число эвакуируемых не уточняется.

Управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края также сообщает в свою очередь, что краевой оперативный штаб по ликвидации ЧС принял решение о временном перемещении жителей деревни Каменка в поселок Малиновка. Из города Ачинска и Ачинского района направлено 11 автобусов для вывоза жителей деревни.