Власти сообщили, что взрывы под Ачинском произошли при проведении работ по разминированию

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Новые взрывы на складе боеприпасов под Ачинском произошли в момент проведения работ по разминированию.

Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае. Главное

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора Красноярского края.

"При проведении работ по разминированию и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Каменке произошел подрыв снаряда, в результате которого были ранены пятеро служащих и поврежден автомобиль", - говорится в сообщении.

При этом ранее ТАСС в силовых структурах сообщили, что причиной двух взрывов стало попадание молний.