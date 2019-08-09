СК предупредил о последствиях за несогласованные акции после митинга на проспекте Сахарова

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Следственный комитет России предупредил о последствиях вплоть до привлечения к уголовной ответственности за несанкционированные акции после согласованного на 10 августа митинга на проспекте Сахарова в Москве. Об этом говорится в заявлении СК, поступившем в ТАСС.

"В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в так называемых "мирных прогулках" по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова Следственный комитет России информирует, что участие в подобных несанкционированных мероприятиях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности, - говорится в заявлении. - Призывы к массовым беспорядкам также квалифицируются в соответствии с Уголовным кодексом РФ, предусматривающим наказание вплоть до лишения свободы".

В СК отметили, что при принятии решения об участии в таких мероприятиях молодым людям, особенно несовершеннолетним и их родителям, следует помнить о последствиях своих действий.

"Привлечение к административной или уголовной ответственности может негативно сказаться на будущем", - подчеркивается в заявлении.

Ранее столичная полиция также предупредила о недопустимости призывов к несогласованным акциям в Москве, подчеркнув, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.