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Режим ЧС снова введут в Ачинском районе после взрывов на арсенале

Для этого будет собрана специальная комиссия

КРАСНОЯРСК, 9 августа. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) будет повторно введен в Ачинском районе Красноярского края в связи с новыми взрывами на складе боеприпасов в деревне Каменка. Об этом сообщил ТАСС глава Ачинского района Евгений Розанчугов.

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"Сейчас комиссия соберется - и будем режим ЧС вводить", - сказал он.

Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе Красноярского края прогремели вечером в пятницу. Как сообщило Минобороны России, детонацию зарядов вызвало попадание молнии в снаряд, что, как уточнили в администрации региона, произошло в ходе разминирования. Медики сообщают о девяти пострадавших, четверо из которых госпитализированы.

Работы по разминированию были приостановлены, жители села Каменка, расположенного поблизости, эвакуированы. По информации источника ТАСС, взрывы на территории полигона прекратились, однако вновь начался пожар.

Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае
Источник: на складе боеприпасов под Ачинском возобновился пожар
В настоящее время идет тушение возгорания
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