Режим ЧС снова введут в Ачинском районе после взрывов на арсенале

КРАСНОЯРСК, 9 августа. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) будет повторно введен в Ачинском районе Красноярского края в связи с новыми взрывами на складе боеприпасов в деревне Каменка. Об этом сообщил ТАСС глава Ачинского района Евгений Розанчугов.

"Сейчас комиссия соберется - и будем режим ЧС вводить", - сказал он.

Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе Красноярского края прогремели вечером в пятницу. Как сообщило Минобороны России, детонацию зарядов вызвало попадание молнии в снаряд, что, как уточнили в администрации региона, произошло в ходе разминирования. Медики сообщают о девяти пострадавших, четверо из которых госпитализированы.

Работы по разминированию были приостановлены, жители села Каменка, расположенного поблизости, эвакуированы. По информации источника ТАСС, взрывы на территории полигона прекратились, однако вновь начался пожар.