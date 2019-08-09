В Лондоне и на юго-востоке Англии произошли массовые отключения электроэнергии

ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Британский оператор электросетей UK Power Networks сообщил в пятницу вечером о массовом сбое подачи электроэнергии, произошедшем на юге Англии и затронувшем Лондон. Компания Transport for London, отвечающая за работу большей части столичного общественного транспорта, сообщает, что из-за сбоя в Лондоне не работает часть светофоров, не могут продолжать движение несколько железнодорожных составов и поездов метро.

"Нам известно об отключении электричества, затронувшем значительную часть Лондона и большую территорию на юго-востоке Англии. Мы считаем, что причиной, из-за которой наши клиенты сталкиваются с трудностями, является сбой в сетях национальной энергосистемы", - говорится в сообщении, распространенном UK Power Networks.

Вещательная корпорация Би-би-си сообщает также о сбоях энергоснабжения в Шотландии и на севере Англии. По данным телеканала Sky News, отключение затронуло по меньшей мере 10 тыс. человек.