Число пострадавших из-за новых взрывов на военном арсенале вблизи Ачинска выросло до 10

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Число пострадавших в результате двух новых взрывов на военном арсенале рядом с Ачинском Красноярского края возросло до 10 человек, сообщили ТАСС в медицинских службах.

"Медицинская помощь амбулаторно оказана шести пострадавшим, еще четверо госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что жизням пострадавших ничего не угрожает.

"Ни одному пациенту на сегодняшний день ничего не угрожает", - сказали в медучреждении.

Два новых взрыва на военном складе в Ачинском районе Красноярского края произошли вечером в пятницу. Как сообщило Минобороны России, детонацию зарядов вызвало попадание молнии в снаряд, что, как уточнили в администрации региона, произошло в ходе разминирования. Работы по разминированию были приостановлены, жители села Каменка, расположенного поблизости, эвакуированы.

5 августа на этом же военном складе произошел пожар и начались взрывы боеприпасов. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, было эвакуировано более 16 тыс. человек. 6 августа пожар был полностью ликвидирован, жители стали возвращаться в свои дома. Число пострадавших при ЧП тогда составило 13 человек, один человек погиб.