Американский пограничный катер на реке Рио-Гранде обстреляли со стороны Мексики

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Четверо неизвестных, находящихся на мексиканской территории, обстреляли в пятницу американский пограничный катер на реке Рио-Гранде, отделяющей США от Мексики. Об этом сообщила пресс-служба Таможенной и пограничной службы США.

"Сотрудники пограничной службы подверглись обстрелу с мексиканского берега", - говорится в сообщении. В момент обстрела катер находился неподалеку от города Фронтон (штат Техас). Экипаж заметил четырех вооруженных людей на мексиканском берегу, которые произвели по катеру около 50 выстрелов. "Катер получил несколько пробоин в корпусе, но никто из находившихся на борту не пострадал", - отмечается в сообщении.

Американские власти начали расследование. Таможенная и пограничная служба США является подразделением Министерства внутренней безопасности США.