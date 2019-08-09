При ЧП на полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников Росатома

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Пять сотрудников госкорпорации "Росатом" погибли, еще трое получили получили травмы в результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области. Об этом сообщили журналистам в департаменте коммуникаций госкорпорации.

"В результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников госкорпорации "Росатом". Еще трое наших коллег получили травмы и ожоги различной степени тяжести, - говорится в сообщении. - В данный момент все пострадавшие доставлены в специализированное медицинское учреждение, им оказывается вся необходимая медицинская помощь".

По данным Росатома, трагедия произошла во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке.