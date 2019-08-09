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Шесть человек пострадали из-за взрыва на газовой заправке в Ингушетии

Их доставили в больницу с ожогами разной степени тяжести

МАГАС, 10 августа. /ТАСС/. Взрыв с последующим горением произошел на газовой заправке в Ингушетии. Огнь перекинулся шиномонтажную мастерскую, в результате ЧП ожоги различной степени тяжести получили шесть человек, сообщил ТАСС пресс-секретарь управления МЧС по региону Иса Катиев.

"В Сунженском районе произошел взрыв на пропановой газозаправке, рядом находится техстанция и шиномонтажная мастерская. В результате взрыва газа на этой пропановой заправке, огонь перекинулся на шиномонтажную мастерскую, в которой загорелись шины. Пострадали шесть человек, они получили ожоги различной степени тяжести, и их доставили в республиканскую клиническую больницу", - сказал Катиев.

По его словам, на месте ЧП работали 25 сотрудников МЧС по региону, им удалось локализовать и затем ликвидировать пожар.

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