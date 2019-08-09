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СМИ: при столкновении лодок у берегов Греции погибли два человека

Инцидент произошел в 350 метрах от полуострова Пелопоннес

АФИНЫ, 10 августа. /ТАСС/. Два человека погибли, один пострадал в результате столкновения в пятницу двух лодок у берегов Греции. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей.

По его данным, инцидент произошел в 350 метрах от полуострова Пелопоннес, близ города Тини (область Арголида). Надувная лодка с 10 французами на борту протаранила деревянную рыбацкую лодку, в которой находились трое граждан Греции - двое мужчин и одна женщина. В результате столкновения деревянная лодка затонула.

Погибшие - греки. Женщину с рыбацкой лодки госпитализировали.

В полиции сообщили, что тесты показали, что французы не находились в состоянии алкогольного опьянения, тем не менее, их доставят в больницу для дополнительного обследования.

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