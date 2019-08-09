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Пожар на территории воинской части в Северодвинске

Источник: специалисты Росатома и МО погибли из-за возгорания экспериментального двигателя

В момент возгорания сотрудники Росатома проверяли изотопные источники питания, разработанные для жидкостной реактивной установки, отметил собеседник агентства

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Возгорание экспериментального двигателя стало причиной гибели специалистов госкорпорации "Росатом" и Минобороны РФ на военном полигоне в Архангельской области. Об этом сообщил в ночь на субботу источник в военном ведомстве.

"Специалисты Росатома и Минобороны погибли на полигоне в Архангельской области в результате возгорания экспериментальной жидкостной двигательной установки", - сказал он.

По словам источника, "по стечению обстоятельств в момент возгорания сотрудники Росатома осуществляли проверку изотопных источников питания, разработанных для жидкостной реактивной установки".

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