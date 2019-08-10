Адвокат задержанного в США с оружием в магазине Дмитрия Андрейченко считает его украинцем

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Дмитрий Андрейченко, который в четверг задержан с огнестрельным оружием в магазине Walmart в городе Спрингфилд (штат Миссури), вероятнее всего, является украинцем. Об этом сообщил ТАСС в пятницу по телефону адвокат Ди Уомплер, который в настоящее время представляет интересы молодого человека.

Прокуратура в Миссури сообщила, что 20-летнему Андрейченко предъявлены обвинения в "угрозе совершения террористического акта второй степени". По данным полиции, Андрейченко в четверг пришел в магазин в Спрингфилде, имея при себе огнестрельное оружие. Он был задержан находившимся в магазине сотрудником службы пожарной охраны. Выстрелов произведено не было, никто не пострадал. Полиция на данный момент не уточняет, какими мотивами руководствовался молодой человек.

"Я полагаю, что он украинец, - сказал Уомплер. - Его родственники приходили в мой офис сегодня днем, думаю, они украинцы". "Он женат, его супруга ждет ребенка", - добавил защитник. "Ему 20 лет, у него нет никакого криминального прошлого", - уточнил адвокат. Он отметил, что Андрейченко, вероятнее всего, не является гражданином США, однако "постоянно проживает" в Миссури. По словам Уомплера, в настоящее время его клиент находится под стражей в Спрингфилде и вскоре предстанет перед судом.

В заявлении прокуратуры отмечается, что под "угрозой совершения террористического акта второй степени" может подразумеваться "безрассудное пренебрежение к риску спровоцировать эвакуацию", а также действия, которые могут вызвать у окружающих панику и впечатление, что человек намерен поставить их жизнь под угрозу или совершить некие насильственные действия. Андрейченко может грозить до четырех лет тюрьмы. Кроме того, возможно взыскание штрафа в размере до $10 тыс. Уомплер подчеркнул, что речь не идет о тяжелом преступлении.

В заявлении, в частности, приводятся слова прокурора округа Грин Дэна Паттерсона: "В Миссури защищают право людей на открытое ношение оружия, однако это не позволяет человеку действовать безрассудно и преступным образом ставить под угрозу жизни других граждан". В документе отмечается, что один человек пострадал в результате автоаварии, которая произошла, когда сотрудники полиции ехали в Walmart.

Череда трагедий в США

В США в последние дни уделяют особое внимание сообщениям о появлении вооруженных людей в общественных местах. Одной из причин этого стало то, что на прошлой неделе имел место ряд трагедий со стрельбой. 3 августа мужчина открыл огонь в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения, нападавшего задержала полиция.

В ночь на 4 августа стрельба была открыта в центре Дейтона (штат Огайо). Девять человек были убиты, более 20 ранены.