СМИ: на олимпийской стройке в Токио умер рабочий

ТОКИО, 10 августа. /ТАСС/. Рабочий из бригады, задействованной на строительстве одного из олимпийских объектов к Играм 2020 в Токио, умер от теплового удара. Об этом сообщил в субботу телеканал NHK.

По его сведениям, 50-летний мужчина занимался прокладкой электрического кабеля в районе выставочного комплекса Tokyo Big Sight, который проходит реконструкцию перед Олимпиадой. Во время нее там должен разместиться пресс-центр для журналистов.

Мужчина был найден без сознания на месте проведения работ. Он был госпитализирован, однако врачи оказались бессильны. Причиной смерти стал тепловой удар. Организационный комитет Игр в Токио вынес предупреждение компании, занимающейся реконструкцией комплекса, потребовав от нее соблюдать меры безопасности и следить за состоянием здоровья рабочих.

В Токио в конце июля установилась жаркая погода, днем температура воздуха поднимается выше 35 градусов Цельсия. С тех пор от тепловых ударов скончались почти 70 человек, 25 тыс. были госпитализированы.

Олимпиада в японской столице пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года, Паралимпиада - с 25 августа по 6 сентября.