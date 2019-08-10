СМИ: более миллиона человек эвакуированы в Китае из-за тайфуна

ШАНХАЙ, 10 августа. /ТАСС/. Свыше 1 млн человек заранее эвакуированы из потенциально опасных районов на востоке Китая из-за тайфуна "Лекима", который в ночь с пятницы на субботу обрушился на побережье провинции Чжэцзян в районе города Вэньлин. Как сообщает в субботу агентство "Синьхуа", тропический циклон, ставший девятым по счету в этом сезоне, в ближайшие два дня принесет сильные ливни и шквалистый ветер в восточные провинции Аньхой, Фуцзянь, Цзянсу, Чжэцзян, а также в Шанхай.

Скорость ветра в пределах тайфуна на тот момент, когда он достиг прибрежных районов провинции Чжэцзян, составляла порядка 50 м/с. В настоящее время тропический циклон постепенно теряет свою силу и движется в северном направлении со скоростью порядка 15 километров в час.

В провинции Чжэцзян из-за тайфуна, который сейчас ослабел до сильного тропического шторма, приостановлено все паромное сообщение, отменены несколько сотен авиарейсов, закрыты многие участки железнодорожных линий. Местные власти принимают меры, направленные на минимизацию ущерба от удара стихии. О жертвах или пострадавших пока не сообщается.

Шанхай также почувствовал на себе приближение тропического циклона. Из-за сильного ветра и ливней местные власти были вынуждены временно эвакуировать из прибрежных районов более 250 тыс. человек. Тайфун в ночь с пятницы на субботу нарушил работу местных аэропортов, отменены многие внутренние и международные рейсы, включая рейс "Аэрофлота" из Москвы в Шанхай и обратно. Временно приостановлено движение по скоростной ветке, по которой ходят поезда на магнитной подушке.

О каких-либо серьезных инцидентах в городе из-за непогоды информации не поступало.