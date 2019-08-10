Военные Ил-76 вновь начали сбрасывать воду на горевший под Ачинском склад

АЧИНСК /Красноярский край/, 10 августа. /ТАСС/. Самолеты Ил-76 в субботу вновь приступили к сбросу воды на горевший склад боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"Ил-76 приступили к проливке территории склада в Ачинском районе. 10 августа экипажи самолетов совершат более 20 самолетовылетов для сброса воды на территорию склада. Каждый из самолетов доставит к месту сброса по 42 тонны воды. Работа авиации будет проводится до полной проливки территории склада", - сказали в пресс-службе.

Взрывы и пожар произошли на складе военной части в Ачинском районе в понедельник, 5 августа, возгорание удалось ликвидировать на следующий день. Тогда погиб один человек, пострадали 13.

В пятницу на складе вновь произошли взрывы, последовавший пожар потушили тем же вечером. В медицинских службах ТАСС сообщили, что пострадали 10 человек.