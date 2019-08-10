В ДТП под Тамбовом погибли пять человек

ТАСС, 10 августа. Два микроавтобуса столкнулись на трассе Тамбов - Воронеж. В результате аварии пять человек погибли, восемь пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе тамбовского главка МВД.

"Столкнулись два микроавтобуса Fiat Ducato и Citroen. В результате пять человек погибли, восемь получили травмы", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что ДТП произошло на 139-м км трассы, оттметив, что СК по Тамбовской области возбудил уголовное дело после ДТП.