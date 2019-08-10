Пострадавший при штурме дома Атамбаева глава областного ГУВД находится в реанимации

БИШКЕК, 10 августа. /ТАСС/. Состояние начальника ГУВД Чуйской области Киргизии Самата Курманкулова, пострадавшего при попытке задержания экс-президента республики Алмазбека Атамбаева, крайне тяжелое. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

После штурма. Как выглядит резиденция экс-президента Киргизии после его задержания

"Состояние стабильное у всех (пострадавших при штурме - прим. ТАСС), только начальник ГУВД Чуйской области в крайне тяжелом состоянии, он в реанимации", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в Минздраве, Курманкулов проходит лечение в столичном Центре травматологии и ортопедии. Всего на лечении в различных медучреждениях остаются 11 человек, получивших травмы при штурме.

Экс-президент был задержан в четверг в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. Она началась в среду, когда спецназ Государственного комитета по национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии предпринял первую попытку задержания подозреваемого в коррупции и лишенного неприкосновенности Атамбаева. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа, пострадали 98 человек.