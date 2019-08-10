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В Забайкалье пропала молодая пара, путешествующая автостопом

Согласно поступившей в полицию информации, они выходили на связь в последний раз в начале августа с территории Агинского района

ЧИТА, 10 августа. /ТАСС/. Молодой человек и девушка из западных регионов России, путешествующие автостопом, пропали в Забайкальском крае, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"В органы внутренних дел Забайкальского края поступило сообщение об исчезновении на территории региона двух путешественников. Проводятся поисковые мероприятия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, молодые люди путешествовали по России автостопом и, согласно поступившей в полицию информации, в последний раз выходили на связь в начале августа с территории Агинского района Забайкальского края.

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РоссияЗабайкальский край
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