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В ДТП с автобусом в Курганской области пострадали семь человек

По предварительным данным, причиной инцидента стал отказ управления

ТАСС, 10 августа.  Семь пассажиров пострадали в результате съезда в кювет рейсового автобуса в Курганской области. Всего в машине находились 47 человек.

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Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.

"Сообщение поступило в 08:24 мск. В рейсовом автобусе марки Kia находилось 47 человек. По предварительным данным, пострадали семь человек. Машина в кювете", - сообщили в пресс-службе, не приведя других подробностей происшествия.

В ведомстве добавили, что причиной ДТП стал отказ управления. 

"По предварительной информации, у автобуса произошел отказ рулевого управления, после чего машина съехала в кювет", - сказал собеседник агентства. 

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