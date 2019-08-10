В ДТП с автобусом в Курганской области пострадали семь человек

ТАСС, 10 августа. Семь пассажиров пострадали в результате съезда в кювет рейсового автобуса в Курганской области. Всего в машине находились 47 человек.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.

"Сообщение поступило в 08:24 мск. В рейсовом автобусе марки Kia находилось 47 человек. По предварительным данным, пострадали семь человек. Машина в кювете", - сообщили в пресс-службе, не приведя других подробностей происшествия.

В ведомстве добавили, что причиной ДТП стал отказ управления.

"По предварительной информации, у автобуса произошел отказ рулевого управления, после чего машина съехала в кювет", - сказал собеседник агентства.