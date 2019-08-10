Reuters: в Копенгагене возле полицейского участка произошел взрыв

ТАСС, 10 августа. /ТАСС/. Взрыв прогремел рядом с полицейским участком неподалеку от центра Копенгагена. Об этом в субботу сообщили агентству Reuters в столичной полиции.

По данным ведомства, при взрыве никто не пострадал.

В полиции подчеркнули, что это уже второй взрыв в Копенгагене за 4 дня. Первый произошел во вторник у входа в комплекс зданий налогового управления Дании в столичном районе Эстербру. В этот момент внутри находились два человека, никто не пострадал. В результате взрыва выбиты несколько окон и полностью поврежден фасад одного из зданий. По информации Reuters, в полиции считают этот инцидент преднамеренным нападением.