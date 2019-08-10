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Обновлено 

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Курганской области увеличилось до 11

В тяжелом состоянии находятся два человека

ТАСС, 10 августа. Количество пострадавших в результате ДТП с автобусом в Куртамышском районе Курганской области увеличилось до одиннадцати, сообщили ТАСС в центральной районной больнице.

"На данный момент поступило 11 человек, среди которых один ребенок, который находится в состоянии средней степени тяжести. В тяжелой степени тяжести двое человек, все остальные средней степени", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе МЧС России ТАСС сообщили о десяти получивших травмы пассажирах автобуса. В пресс-службе УМВД по Курганской области добавили, что погибших в результате ДТП нет. Точное количество пострадавших уточняется. На месте работают сотрудники полиции и экстренных служб.

В новость были внесены изменения (09:26 мск) - добавлены комментарии МЧС и МВД. 

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